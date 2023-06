Bundesland Tirol: Zum sechsten Mal Wolf zum Abschuss freigegeben

Aus den Stubaier Alpen wurde Bärenspuren gemeldet, gesichtet wurde das Tier aber nicht. Auch gab es dort keine Nutztierrisse, informierte das Bundesland Tirol am Samstag.Im Debanttal werden auf einer Alm, auf der rund 800 Schafe und Ziege weiden, hingegen zahlreiche Tiere vermisst. Während der vergangenen Woche wurden 3 Tiere tot aufgefunden, es deutet alles auf einen Wolf hin. Seit Ende April wurden in Osttirol bei Nutztierrissen in Anras, Außervillgraten, Assling, Matrei in Osttirol, Virgen, Prägraten und Obertilliach Wölfe genetisch nachgewiesen.Mit der nun erlassenen fünften Abschussverordnung kann mit Ausnahme weniger Jagdgebiete beinahe in ganz Osttirol ein Wolf erlegt werden. Die sechste Abschussverordnung gilt für das Ötztal.