Calderoli ernennt Südtiroler für die 6er-Kommission: Das sind die Namen

Regionenminister Roberto Calderoli hat am Mittwoch das Ernennungsdekret für die Staatsvertreter in der 6er-Kommission unterzeichnet.Die Kommission ist für Südtirols Autonomie von enormer Wichtigkeit, da sie sich mit den Durchführungsbestimmungen für Südtirol befasst.Nun wurden die Mitglieder ernannt: Die Südtiroler Vertreter in der Kommission sind der Bozner Rechtsanwalt Anton von Walther, der Abgeordnete von Fratelli d’Italia Alessandro Urzì, sowie die Rechtsanwältin Eleonora Maines.Für das Trentino wurden Maurizio Cataldo, Mariano Decarli und Marcello Di Francesco Torregrossa ernannt.Nun wird es um die Frage gehen, wer Präsident oder Präsidentin der Kommission wird.