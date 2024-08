Chef von Messengerdienst Telegram in Frankreich festgenommen

Vorwürfe aus Moskau

Nach Angaben aus Ermittlungskreisen wurde Durow, der die französische und die russische Staatsbürgerschaft hat, nach seiner Landung in Le Bourget festgenommen. Gegen ihn bestand Haftbefehl wegen Vorermittlungen im Zusammenhang mit Vorwürfen wie Betrug, Drogenhandel, Online-Mobbing, Organisierte Kriminalität und Förderung des Terrorismus. Durow soll nicht genug dafür getan haben, die Nutzung seines Messenger-Dienstes für kriminelle Zwecke zu verhindern.Es sei an der Zeit, „die Straflosigkeit von Telegram zu beenden“, sagte ein Ermittler. Er zeigte sich zugleich überrascht, dass Durow trotz des gegen ihn vorliegenden Haftbefehls nach Paris geflogen war. Der 39-Jährige solle nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.Moskau warf den Behörden in Paris mangelnde Kooperation in dem Fall vor. Die russische Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa beschuldigte Frankreich am Sonntag, Russland keinen konsularischen Zugang zu Durow zu gewähren. Da dieser auch die französische Nationalität habe, sehe Paris diese als „seine Haupt-Staatsangehörigkeit“ an.Die russische Menschenrechtskommissarin Tatjana Moskalkowa bezeichnete die Festnahme als einen „Versuch, Telegram zu schließen - eine Onlineplattform, auf der man die Wahrheit darüber erfahren kann, was auf der Welt passiert“.