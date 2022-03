Costa: „2G-Pflicht für über 50-Jährige könnte früher enden“

Die Impfpflicht für die über 50-Jährigen in Italien wird bis 15. Juni beibehalten. Was die 2G-Pflicht am Arbeitsplatz anbelangt, so soll diese bereits früher beendet werden. Dies sagte der Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Andrea Costa, am Mittwoch.