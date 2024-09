Zu viele Schüler ohne Deutschkenntnisse? Sagen Sie uns Ihre Meinung

Der Vorschlag der Goetheschule , eine Sprachförderklasse einzurichten, in der alle Schüler gemeinsam bei Null starten sollten, hat in Südtirol viel Zuspruch erhalten – vor allem von deutschsprachigen Eltern und Lehrern.„Die Klasse ist kein politisches, sondern ein pädagogisches Konzept mit dem Ziel, nächstes Jahr die Klassen zu öffnen. Es ist ein neuer Weg, aber wir glauben der richtige“, sagte die Direktorin Christina Holzer.Manche feierten die Idee als ersten Schritt in die richtige Richtung, andere sehen darin das falsche Signal und ein Zeichen „politischen Versagens“.Von Schulamt und Palais Widmann kam hingegen noch vor Schulstart der Stopp. Die 16 Erstklässler der Goetheschule , die nicht Deutsch können, müssen neu verteilt werden. Andere Konzepte und mehr Personal seien gefragt, heißt es vom Schulamt.Kontakt:E-Mail an [email protected] Betreff: Meinungen der LeserDer Redaktion zugesandte Leserzuschriften dürfen die vorgegebene Länge von 2000 Anschlägen (einschließlich Leerzeichen) nicht überschreiten.Damit eine Zuschrift in dieser Rubrik veröffentlicht werden kann, muss außerdem die vollständige Adresse und Telefonnummer des Schreibers angegeben werden. Adresse und Telefonnummer werden nicht veröffentlicht.Selbstverständlich können Sie Ihrem Beitrag auch ein aktuelles Foto von Ihnen beilegen, das wir ebenfalls gerne veröffentlichen werden.Zuschriften müssen sich auf das Thema beziehen und sich inhaltlich und sachlich damit befassen. Bitte bleiben Sie höflich im Ton. Beiträge, die gegen geltende Gesetze verstoßen, werden nicht veröffentlicht.