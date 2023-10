Das Rennen um den Landtag: Demokratische Partei

Demokratische Partei: Das Ergebnis

Negativtrend umkehren?

Bei den letzten Landtagswahlen im Jahr 2018 musste die Demokratische Partei empfindliche Verluste hinnehmen: Während sie sich 2013 noch 6,7 Prozent der Wählerstimmen sichern konnte, waren es 5 Jahre später fast nur noch halb so viele – 3,8 Prozent.Damit musste man die Position als stärkste italienische Partei im Landtag und somit auch als Regierungspartner der SVP an die Lega abgeben. Sandro Repetto saß in der vergangenen Legislaturperiode nach der verpassten Wiederwahl des vorherigen Landesrates Christian Tommasini als einziger Vertreter des PD im Landtag.Es ist kein Geheimnis, dass der PD gerne wieder mitregieren möchte. Ob sich das ausgehen wird, ist fraglich: Umfragen prognostizierten der Partei Anfang Oktober 3 Prozent der Wählerstimmen.