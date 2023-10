Das Rennen um den Landtag: Die Freiheitlichen

Die Freiheitlichen: Das Ergebnis

Auf Höhenflug folgt Absturz

Neuer Aufwind unter neuer Führung?

Beständigkeit war bei den vergangenen beiden Landtagswahlen nicht die Stärke der Freiheitlichen: Bei den Wahlen im Jahr 2013 konnte die Partei einen historischen Erfolg einfahren. 51.510 Südtiroler machten bei den Blauen ein Kreuz – das bedeutete 17,9 Prozent der Stimmen und eine Amtsperiode als stärkste Oppositionspartei direkt hinter der SVP. Neben Pius Leitner, Ulli Mair, Roland Tinkhauser und Sigmar Stocker saßen auch Walter Blaas und Tamara Oberhofer im Landtag, ein 7. Mandat wurde nur um Haaresbreite verfehlt.Auf den Höhenflug 2013 folgte der Absturz im Jahr 2018: Parteiinterne Querelen, die Debatte um Politikerrenten und die Affäre um Zweckentfremdung der Fraktionsgelder – was im Rausschmiss von Roland Tinkhauser und dem Rückzug Pius Leitner von der Landtagsliste gipfelte - kosteten die „Blauen“ unter der Führung von Parteiobmann Andreas Leiter Reber einen Großteil der Stimmen: Das Endergebnis von 6,2 Prozent (minus 11,7 Prozent im Vergleich zur Wahl 2013) bedeutete ein Debakel für die „Blauen“. Die Landtagsfraktion schrumpfte von 6 auf 2 Sitze, die die Spitzenkandidat Andreas Leiter Reber und Ulli Mair eingenommen haben.Nach einer Legislaturperiode in der die Freiheitlichen von ihrer Führungsrolle in der Opposition deutlich zurücktreten mussten, hofft die Partei bei der Landtagswahl 2023 ihr Ergebnis wieder nach oben zu korrigieren. Gelingen sollte dies unter neuer Führung: Ende Jänner trat Andreas Leiter Reber überraschend von seinem Amt als Parteiobmann zurück und gab den Posten an Sabine Zoderer ab.