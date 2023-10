Das Rennen um den Landtag: Enzian

Enzian Südtirol: Das Ergebnis

Enzian: Vorzugsstimmen Unterholzner Josef: Haller Anita: Mauracher Martin: Hilber Ulrike Maria: Ferranti Bruna Patrizia: Stadler Christian: Netschada Jasmine: Moosmair Walter: Oberrauch Frowin: Barchetti Cristina: Leitner Otmar: Schick Hannes: Pircher Bernhard: Farci Serenella: Gögele Angelika: Kirchler Martin: Sanoll Heinrich: Zingerle Anna: Dissertori Martin: Orlandi Monica: Perugini Andreas: Pribyl Jiri: Klotz Georg:

Bruch mit dem Team K

Harte Konkurrenz im Lager der Coronakritiker

Der Gründer der Liste, Josef Unterholzner, schaffte bereits bei den Landtagswahlen 2018 den Sprung in den Landtag – damals allerdings noch als Kandidat des Team K, das mit 15,2 Prozent der Wählerstimmen stärkste Oppositionskraft wurde.Im Zuge der 600-Euro-Affäre im Zusammenhang mit Corona-Bonuszahlungen kam es im August 2020 allerdings zum Bruch mit seiner Partei: Unterholzner trat aus dem Team K aus und gründete mit Enzian eine eigene Ein-Mann-Fraktion im Landtag.2023 tritt Enzian nun erstmals bei einer Landtagswahl an und versucht dabei vor allem im Pool der Coronakritiker und -leugner zu fischen. Dieses Feld ist hart umkämpft: Seine Liste, die Lista JWA und Vita werden sich wohl gegenseitig Stimmen nehmen. Für Enzian dürfte es wohl eng werden, wenn man auf die letzten Umfragen schaut. Man kann gespannt sein, ob die Liste den Sprung in den Landtag schafft.