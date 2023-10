Das Rennen um den Landtag: Für Südtirol mit Widmann

Für Südtirol mit Widmann: Das Ergebnis

Für Südtirol mit Widmann: Vorzugsstimmen Widmann Thomas: Moroder Ewald: Rubatscher Marina: Nogler Laura: Demetz Sabine: Gänsbacher Bernhard Franz Georg: Haller Anna Maria: Haller Evelyn: Holzner Bettina: Hofer Eberhard: Karadar Peter: Kiem Silke: Kritzinger Elias: Lobis Mathias: Montecchio Paolo: Münster Julia: Ploner Kurt: Pohl Heiner: Recla Luca: Streitberger Arianne Christine Constanze: Traut Michael: Vigna Hermes:

Nach Bruch mit SVP: Koalition außer Frage?

Viele im Land blicken mit großer Spannung auf das Ergebnis von „Für Südtirol mit Widmann“, schließlich tritt die Liste nach dem Bruch von Thomas Widmann mit der SVP erstmals bei einer Landtagswahl an.Widmann hatte im Vorfeld der Wahl immer wieder betont, er wolle nicht der Spaltpilz oder gar Totengräber der SVP sein, schließlich seien die Werte der SVP tief in ihm verwurzelt – gleichzeitig hat er sich aber auch nicht davor gescheut, scharfe Kritik an seiner langjährigen Partei zu üben.Sowohl Landeshauptmann Arno Kompatscher als auch SVP-Obmann Philipp Achammer haben eine Koalition mit der Widmann-Liste ausgeschlossen, ob sich nach Auszählung der Stimmen ein Kurswechsel in dieser Frage abzeichnet, sorgt seit geraumer Zeit für Diskussionen.Umfragen prognostizierten der Liste-Widmann Anfang Oktober 5 Prozent der Wählerstimmen. Damit könnte er bei der Bildung der neuen Landesregierung durchaus ein Faktor sein.