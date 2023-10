Das Rennen um den Landtag: Süd-Tiroler Freiheit

Süd-Tiroler Freiheit: Das Ergebnis





15 Jahre Landtag

Umfragen prognostizieren schwierige Wahl

Seit 15 Jahren mischt die Süd-Tiroler Freiheit im Landtag mit: Bei der Landtagswahl 2008 trat die Partei zum ersten Mal bei den Landtagswahlen an und bekam sogleich 2 Mandate: Eva Klotz und Sven Knoll zogen für die STF in den Landtag.Bei den Landtagswahlen 2013 konnten die Partei ihr Wahlergebnis weiter verbessern: Mit 7,2 Prozent der Stimmen wurden sie viertstärkste Kraft im Land und konnten sich damit 3 Mandate sichern. 5 Jahre später erreichte die STF 6 Prozent und musste wieder ein Mandat abgeben: In der abgelaufenen Legislaturperiode saßen Sven Knoll und Myriam Atz Tammerle für die STF im Landtag.Für die Landtagswahlen 2023 hat sich die Partei Großes vorgenommen und schickte mit Sven Knoll einen eigenen Kandidaten für das Amt des Landeshauptmannes ins Rennen. Damit habe man den Menschen eine echte Alternative zur SVP bieten wollen. Dass der neue Landeshauptmann Sven Knoll heißen wird, ist allerdings alles andere als wahrscheinlich.Spannend wird es sein zu beobachten, wie viele Wähler von der STF bei diesen Wahlen zu anderen Parteien am rechten Rand des Parteienspektrums abwandern. Mit der Liste JWA – Wirth Anderlan bespielte im Landtag eine weitere politische Kraft das Thema Patriotismus. Auch bei Thema Einwanderung hatte die Liste ähnlich harte Positionen wie die STF verlauten lassen, die sich damit auch näher an die Kernthemen der Freiheitlichen angenähert hat und in direkte Konkurrenz mit ihr tritt. Auch die Listen Vita und Enzian könnten die STF wertvolle Stimmen kosten.Laut der aktuellsten Umfragen, dürfte sich die Süd-Tiroler Freiheit bei diesen Wahlen schwer tun: 5 Prozent wurden ihr Anfang Oktober prognostiziert. Damit würde die Partei erneut an Stimmen einbüßen.