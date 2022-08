Die Grünen haben mit Spagnolli keine Freude

Im Senatswahlkreis Bozen/Unterland will die SVP antreten. Aus dem Rennen ist der Wunschkandidat vieler bei Mitte-Links, Francesco Palermo. Er wäre nur bereit gestanden, wenn ihn auch die SVP unterstützt.Der zweite Namen auf der Wunschliste des PD ist Bozens Ex-Bürgermeister Luigi Spagnolli. Mit ihm haben die Grünen keine Freude. Trotzdem will PD-Koordinator Carlo Bettio an Spagnolli festhalten, weil er deutsche Wähler ansprechen könne und versucht, Spagnolli den Grünen schmackhaft zu machen.„Bei uns haben viele mit Spagnolli Bauchweh. Das Maximum, was man von uns in diesem Fall erwarten kann, ist, dass wir keinen eigenen Kandidaten aufstellen“, sagt Brigitte Foppa. Das sei nicht wenig, aber weniger als für Spagnolli Wahlkampf zu machen. Die Grünen sind im Wahlkreis stärker als der PD.Im Mitte-Rechts-Lager entscheidet Rom, welche der 3 Parteien (Lega, FI, Fratelli d’Italia) in den jeweiligen Wahlkreisen den Kandidaten stellt. Dies ist noch nicht erfolgt. Bei der Lega konnte man sich für eine Kandidatur melden. Das haben Rita Mattei und Massimo Bessone für Kandidaturen im Senat Meran/Vinschgau bzw. Eisacktal/Pustertal getan – nicht aber Landesrat Giuliano Vettorato. Als Leiferer wäre er ein starker Bewerber im Senatswahlkreis Bozen/Unterland. „Ich möchte aber lieber Landesrat bleiben“, so Vettorato. Freilich, sollte die Lega ihn dazu aufrufen, stehe er dennoch bereit.