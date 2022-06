Deshalb haben nur 4 Referenden in 25 Jahren das Quorum erreicht Deshalb haben nur 4 Referenden in 25 Jahren das Quorum erreicht

Schlappe 11 Prozent der wahlberechtigten Südtiroler sind am vergangenen Sonntag zu den Urnen getreten – und mit 21 Prozent Wahlbeteiligung wurde das Quorum italienweit nicht erreicht. Und bis auf 4 erreichte in den letzten 25 Jahren kein einziges Referendum in Italien das Quorum.