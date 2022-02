Deutschland stuft Südtirol nach wie vor als Hochrisikogebiet ein

„Wir hoffen, dass Deutschland diese Einstufung baldmöglichst aufhebt, nachdem in Italien die Corona-Infektionen markant zurückgehen und die Durchimpfungsrate inzwischen sehr hoch ist“, betont Pinzger.Angesichts dieser sinkenden Corona-Zahlen haben einige Länder die Aufhebung der Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen. „Das ist ein positives Signal, nicht zuletzt auch für den Tourismus in Südtirol“, so Pinzger.Er sei überzeugt davon, dass sich das nicht nur auf die anstehende Frühjahrssaison, sondern auch auf die verbleibende Wintersaison positiv auswirken werde.Die sinkenden Infektionszahlen und Hospitalisierungsraten in Italien sollten zum Anlass genommen werden, die Corona-Auflagen auch in Italien stufenweise zurückzufahren.Dahingehend habe sich Pinzger auch in Rom stark gemacht: „Vor allem die Auflagen zum Zutritt zu den Gastronomiebetrieben und deren Außenbereiche sollten spätestens mit Auslaufen des Corona-Notstandes aufgehoben bzw. gelockert werden“, fordert der HGV-Präsident.

