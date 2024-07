Deutschland würdigt Widerstand gegen Hitler

Kränze am Sitz des Verteidigungsministeriums

„Der Umsturzversuch am 20. Juli 1944 ist gescheitert. Die verbindenden Ziele des Widerstands sind es nicht“, sagte Scholz bei einer Feierstunde in Berlin. Die Demokratie lebe davon, dass sich Bürgerinnen und Bürger engagierten und auch Menschenfeindlichkeit und Extremismus entgegenträten.Steinmeier mahnte: „Schützen wir unsere Demokratie.“ Das sei das beste Gedenken an alle, die Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet hätten.Steinmeier, Scholz und die Spitzen von Bundesrat und Bundestag legten Kränze im Innenhof des Bendlerblocks am heutigen Sitz des Verteidigungsministeriums nieder. Dort waren der Wehrmachtsoffizier Claus Schenk Graf von Stauffenberg und drei weitere Akteure des 20. Juli 1944 noch am selben Abend erschossen worden.Auch Vertreter der Kirche und von Auschwitz-Überlebenden würdigten heute laut Kathpress den Mut der Verschwörer um Claus Schenk Graf von Stauffenberg.Die Gruppe hatte vergeblich versucht, den Diktator Hitler mit einer Bombe zu töten, die nationalsozialistische Herrschaft zu stürzen und den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Insgesamt wurden etwa 200 Beteiligte hingerichtet oder in den Suizid getrieben.