Jetzt ist es fix: Die Landesregierung hat nur mehr 8 Mitglieder

In den verbleibenden eineinhalb Jahren bis zur Landtagswahl wird die Landesregierung in dezimierter Zahl arbeiten: Die Landesregierung hat künftig nur mehr 8 und nicht mehr 9 Mitglieder. Will heißen: Thomas Widmann ist nicht mehr Mitglieder der Regierung.Die Abstimmung war knapp: 18 Abgeordnete haben dafür gestimmt und 16 dagegen. Und es gab eine Enthaltung. Viel Kritik hatte es im Vorfeld der Abstimmung in den Redebeiträgen der Opposition gegeben: Von einer nie gesehenen Machtkonzentration, über die Kritik-Unfähigkeit des Landeshauptmanns bis hin zu einer Krise der Demokratie in Südtirol.Lesen Sie alle Redebeiträge der Opposition und die Replik der SVP-Abgeordneten hier Thomas Widmann selbst hatte vor der Sitzung des Sonderlandtags eine Pressekonferenz gegeben und dabei kein gutes Haar an der aktuellen politischen Situation gelassen: „Was für ein politisches Armutszeugnis“, sagte er. Zudem prophezeie er der SVP keine gute Zukunft, wenn man die Politik nicht ändere.Alle Berichte zur Abhör-Affäre lesen Sie hier.