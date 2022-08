Die Freiheitlichen treten zu dritt und ohne Lega an

Im Wahlkreis Ost kandidiert die Landtagsabgeordnete Ulli Mair, im Westen die politische Newcomerin Sabine Zoderer aus Partschins und in Bozen-Unterland geht der freiheitliche Generalsekretär Otto Mahlknecht ins Rennen.„Nur mit mehr Autonomie und Eigenständigkeit kann Südtirol sein ganzes Potenzial und seine Brückenfunktion zwischen Nord- und Süd ausspielen“, betont Freiheitlichen-Obmann Andres Leiter-Reber. „Dafür braucht es Überzeugung, vollen Einsatz und die nötige Demut vor der Geschichte und Realität unseres Landes – all das bringen unsere 3 Kandidaten mit“, so Leiter Reber.Für die Kammer auf regionaler Ebene werden die Freiheitlichen nicht kandidieren.