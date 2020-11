Die Liebe ist grenzenlos: Paare dürfen sich trotz Lockdown treffen

In jenen Gemeinden, welche von der Landesregierung als „rote Zone“ eingestuft wurden und in denen folglich derzeit ein Lockdown gilt, ist jegliche Bewegung mit öffentlichen oder privaten Verkehrsmitteln innerhalb der Gemeinde sowie nach außen untersagt.In Ausnahmefällen ist eine solche Bewegung aber doch gestattet: Wer sich aus gesundheitlichen sowie arbeitstechnischen Gründen oder sonstigen Situationen der Dringlichkeit in oder aus einer solchen Gemeinde bewegen muss, darf das. Dazu zählt auch die Rückkehr zum eigenen Wohnort, zu jenem des Partners oder von Familienangehörigen, um dort zu übernachten, auch wenn sich dieser in einem Hochrisikogebiet befindet.So heißt es in der neuen Verordnung der Landesregierung:

