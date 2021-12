Diese Regeln gelten ab morgen in Südtirol

Nicht nur in Südtirol, sondern in ganz Italien tritt ab dem morgigen Montag die 2G-Regel in Kraft. Diese Regel gilt vorerst bis zum 15. Jänner. Den sogenannten Super Green Pass – so erhalten Sie ihn – braucht es für den Zugang zu sozialen, sportlichen und kulturellen Aktivitäten.So muss man geimpft oder genesen sein, wenn man ab Montag in eine Bar oder in ein Restaurant geht. Auch die bisherige Ausnahme – einen schnellen Kaffee, oder ein Bier am „Budel“ – wird es künftig für Ungeimpfte nicht mehr geben.Auch ins Innere von Kinos, Theatern und Sportevents dürfen nur mehr Genesene und Geimpfte (2G). Für jene, die an Theateraufführungen mitarbeiten, gilt hingegen 3G. Auch für Tanzveranstaltungen und Diskotheken gilt die 2G-Regel.Ab Montag gilt im gesamten Land Maskenpflicht: in geschlossenen Räumen und im Freien, wo immer man anderen Menschen begegnen könnte. Auch Kinder unter 6 Jahren und alle, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können, sind von der Pflicht befreit. Für die Schule, Tätigkeiten der Wirtschaft, Produktion und Verwaltung sowie den Sozialbereich bleiben die bisherigen Regeln gültig.Für den Check-In im Hotel und für Hotelgäste im Hotelrestaurant, sowie für den Zugang zu Mensen gilt hingegen die 3G-Regel – also geimpft, genesen oder getestet.Ab Montag gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln ebenfalls die Green-Pass-Pflicht. Zudem gilt eine Maskenpflicht: In Bus und Bahn darf man in Südtirol nur mit FFP2-Maske, in Sessellifte und andere Aufstiegsanlagen auch mit chirurgischer Maske.Chor- und Musikproben sind weiterhin für Geimpfte, Genesene und Getestete zugänglich (3G).

kn/sor