Dorfmann und Amhof treten von SVP-Bezirksspitze zurück

Wie der scheidende Bezirksobmann Dorfmann betonte, gehe man nicht im Groll. „Es ist uns wichtig, zu unterstreichen, dass es weder Probleme noch irgendwelche Unannehmlichkeiten gibt, die uns zu diesem Schritt bewegten und wir nicht enttäuscht das Handtuch werfen“, so Dorfmann.Im Gegenteil: Die 15 Jahre ihrer Amtszeit seien „überaus erfolgreich für den SVP-Bezirk Brixen gewesen“, man habe eine Reihe wichtiger Maßnahmen umsetzen und mit Erfolg für den Bezirk arbeiten können.„Das Eisacktal ist ein besonderer Bezirk mit ganz eigenen Herausforderungen, wir sind überzeugt, dass wir auch durch unsere Sensibilisierungsarbeit Verständnis für diese Herausforderungen schaffen konnten“, so Amhof.Dies unterstrich auch der scheidende Bezirksobmann: „Wir gehen, wenn man so will, auf dem Höhepunkt. Als wir die Leitung des Bezirkes vor 15 Jahren übernahmen, galt das Eisacktal als Problembezirk der SVP - in den letzten Jahren waren wir bei Wahlen konstant der Vorzeigebezirk“, so Dorfmann.„Nun stellen wir gleich 3 Landesräte, Vertreter in den Parlamenten in Brüssel und Rom, wir sind also mehr als solide aufgestellt. Wir übergeben an unsere Nachfolger ein gut bestelltes Haus“.Zusammen mit Magdalena Amhof bildete Dorfmann bis gestern die dienstälteste SVP-Spitze im Land - nun sei es an der Zeit, dass andere ihre Visionen von der Führung des Bezirks umsetzen könnten. „Unser Rückzug schafft Erneuerung und gibt uns zudem die Chance, uns voll und ganz auf unsere Aufgaben konzentrieren zu können – in meinem Fall auf das neue Amt als Landesrätin“, so Amhof.