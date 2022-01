Draghi: „Probleme darauf zurückzuführen, dass es Ungeimpfte gibt“

Draghi dankte dem Minister, den Lehrern und den Eltern „für die Anstrengungen, die heute und in den kommenden Wochen und Monaten unternommen werden“. „Der Anteil von Fernunterricht wird wahrscheinlich zunehmen, aber allgemeiner Fernunterricht ist abzulehnen.“Draghi betonte, dass es dafür auch praktische Gründe gebe: „Werden die Kinder gebeten, zu Hause zu bleiben, machen sie dann den ganzen Nachmittag Sport und gehen in die Pizzeria? Es hat keinen Sinn, die Schule vor allen anderen Bereichen zu schließen. Aber wenn wir alles schließen, sind wir wieder beim letzten Jahr angelangt, und es gibt keinen Grund dafür.“„Wir dürfen eine Tatsache nie aus den Augen verlieren: Ein großer Teil der Probleme, die wir heute haben, ist darauf zurückzuführen, dass es ungeimpfte Menschen gibt. Daher ergeht eine weitere Aufforderung an alle Italiener, die noch nicht geimpft sind, dies nachzuholen, auch mit der dritten Dosis.“ Italien sei eines der ersten Länder gewesen, die die Impfpflicht für eine ganze Reihe von Kategorien eingeführt haben, „aber jetzt setzt die Verbreitung des Virus unsere Krankenhäuser erneut unter Druck, insbesondere wegen der Auswirkungen auf die ungeimpfte Bevölkerung“. Er fuhr fort: „Wir haben die Impfpflicht für die Über-50-Jährigen auf der Grundlage von Daten eingeführt, die im Wesentlichen besagen, dass die Über-50-Jährigen ein höheres Risiko haben und dass 2 Drittel der Intensivstationen von ungeimpften Personen belegt sind.“Die Regierung gehe die Herausforderung der Pandemie und der Ausbreitung hochansteckender Varianten mit einem etwas anderen Ansatz als in der Vergangenheit an, fügte der Premierminister hinzu: „Wir wollen sehr vorsichtig sein, aber auch versuchen, die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen zu minimieren, vor allem für Buben und Mädchen, die von den Schließungen in Bezug auf Psychologie und Ausbildung betroffen sind. Wir haben allen Grund zu der Annahme, dass wir auch dieses Mal erfolgreich sein werden.“Dank der Impfung sei die Situation, mit der wir konfrontiert sind, eine ganz andere als in der Vergangenheit: „Die Wirtschaft ist um mehr als 6 Prozent gewachsen, unsere Schulen haben wieder geöffnet.“„Wenn Maßnahmen dieser Größenordnung eingeführt werden, mit einer Impfpflicht auch am Arbeitsplatz, muss Einstimmigkeit angestrebt werden. Diese Maßnahmen sind von großer wirtschaftlicher und sozialer Bedeutung und müssen sehr sorgfältig geprüft werden“, sagte Draghi.„Bislang fehlen 6 Prozent der Lehrer, weil sie positiv sind oder unter Quarantäne stehen, und 4,5 Prozent der Schüler. Wir beobachten die Situation, denn wir haben sorgfältig gearbeitet und nicht stillgestanden“, sagte Bildungsminister Patrizio Bianchi. (Informationen zur Lage in Südtirol finden Sie hier.) Er fügte hinzu, dass 0,72 Prozent der Lehrer suspendiert sind, weil sie nicht geimpft wurden. „3,07 Prozent der Gemeinden haben Schließungsanordnungen erlassen: Es handelt sich also nicht um eine ausufernde Situation.“ Man verlasse sich nicht auf den Zufall, aber die getroffenen Entscheidungen zahlten sich aus. „Wir handeln verantwortungsbewusst und regeln auch den Fernunterricht, der ein nützliches Instrument ist und in die Bildungspläne der Schule integriert werden muss.“Auf der Pressekonferenz sagte Gesundheitsminister Roberto Speranza: „Das jüngste Dekret ist ein wichtiger Schritt nach vorn in unserem Land: Heute sind wir bei 89,40 Prozent der Über-12-Jährigen mit der ersten Dosis.“Das Hauptziel der Regierung sei es, den Anteil der Ungeimpften, einer Minderheit, wieder zu verringern, „um den Druck auf unsere Krankenhäuser zu reduzieren“: Auf 100.000 Menschen kämen 23,2 Personen, die auf die Intensivstation kommen, und dabei handle es sich um die Ungeimpften.

ansa/stol