Ehrenamt: Bis zum Sommer will Rom Erleichterung schaffen

Dekret für den Sommer erwartet: Schwellenwerte sollen angehoben werden

Über die besondere Situation des Ehrenamts in Südtirol diskutierten Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landesrat Philipp Achammer und Senator Meinhard Durnwalder im Rahmen einer Videokonferenz mit der Vizeministerin für Arbeit und Sozialpolitik, Maria Teresa Bellucci.Gegenüber der Vertreterin der Regierung Meloni verwies die Südtiroler Delegation auf die verschiedenen Schwierigkeiten, die durch das Gesetzesdekret vom 3. Juli 2017 (Kodex des Dritten Sektors) entstanden sind. (STOL hat mehrfach berichtet.) Man habe bereits in der Vergangenheit mehrfach darauf hingewiesen und bei den Vorgängerregierungen versucht, Änderungen zu erreichen. Daran anknüpfend habe man auch die aktuelle Regierung neuerlich mit dem Thema befasst, heißt es in einer Aussendung der Landespresseagentur.„Vizeministerin Maria Teresa Bellucci zeigte volles Verständnis für die vorgebrachten Anliegen und berichtete, dass man mittlerweile auch in Rom den Handlungsbedarf erkannt habe“, heißt es darin. Die entsprechenden Arbeiten seien bereits angelaufen, um noch im Laufe des Sommers ein Dekret auf den Weg zu bringen, das die Regeln für den Dritten Sektor vereinfachen soll.Unter anderem sei eine Anhebung der Schwellenwerte geplant, so die Vizeministerin. Es wurde vereinbart, sich auf technischer Ebene eng abzustimmen, damit Südtirols Besonderheiten im zu erarbeiteten Dekret möglichst Berücksichtigung finden können.