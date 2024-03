SVP: Einstimmig für EU-Abkommen mit Forza Italia

Achammer fast täglich mit Tajani in Kontakt

Eine schmucke Braut

Als der SVP-Ausschuss gestern Dorfmann fast einstimmig zum Spitzenkandidaten für Europa nominierte, gab es nur eine Enthaltung.Um die 4-Prozent-Hürde auf Staatsebene zu überspringen, sprach sich die SVP unisono für eine erneute Listenverbindung mit Forza Italia aus. Die Partei von Italiens Außenminister Antonio Tajani gehört wie die SVP der Europäischen Volkspartei (EVP) an.„Ich bin mittlerweile fast täglich mit Tajani in Kontakt, um die Listenverbindung zu besiegeln. Ich hoffe, es klappt in den nächsten 2 Wochen“, sagt SVP-Obmann Philipp Achammer. Offiziell sei zwar Zeit bis zur Hinterlegung der Listen am 21. April.„Doch es braucht rasch Klarheit“, sagt Achammer. 2019 wurde im Wahlkreis Nord-Ost Dorfmann anstelle eines Vertreters von Forza Italia gewählt. „Dank unserer Stimmen schaute für Forza Italia in einem anderen Wahlkreis ein Sitz heraus. Die Verbindung wäre für beide Seiten von Vorteil“, so Achammer.Die SVP ist eine schmucke Braut. 2019 brachte sie fast 150.000 Stimmen in das Bündnis ein. Stimmen, die zum Großteil in Südtirol, aber auch dank Unterstützung der slowenischen „Slowenska Skupnost“und des Trentiner PATT eingefahren werden konnten. Diesmal könnte eine 3. Partei neu mit im Bunde sein und zwar die „Civica per il Trentino“ des Landtagsabgeordneten Matteo Gottardi. Er sitzt im Trentiner Landtag in der Mehrheit.