Elternurlaub soll um einen Monat verlängert werden – 80 Prozent des Lohns

Wie der Elternurlaub derzeit funktioniert

Was die Regierung plant

Die Regierung in Rom plant den Elternurlaub zu verlängern – also jener Urlaub, den der Gesetzgeber gewährt, damit Eltern in den ersten Lebensjahren mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen können.Momentan können Eltern, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, innerhalb der ersten 12 Lebensjahre des Kindes einen Elternurlaub von maximal 10 Monate beantragen.Der von der römischen Regierung vorgelegte Vorschlag sieht nun einen zusätzlichen Monat bezahlten Urlaub bis zum sechsten Geburtstag des Kindes vor.Konkret: Eltern können einen zusätzlichen Monat freiwilligen Urlaub beantragen, der zu 80 Prozent bezahlt wird und bis zum 6. Lebensjahr des Kindes in Anspruch genommen werden kann.Der Vorschlag ist im Haushaltsgesetz der Regierung enthalten, der nun noch im Parlament verabschiedet werden muss.