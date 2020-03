Mitarbeiterin von Landeshauptmann Kompatscher positiv getestet

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Das erklärte der Landeshauptmann im Rahmen der virtuellen Pressekonferenz am Montag.Er werde die Maske diesmal nicht abnehmen, da eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet worden sei.Er selbst warte noch auf das Ergebnis, wolle jedoch bis dahin niemanden gefährden, so der Landeshauptmann.bdquo;Es handelt sich Vorsichtsmaßnahme, da ich nicht in unmittelbarem Kontakt mit der Mitarbeiterin stand“, präzisierte Kompatscher.

liz