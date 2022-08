Engl: „Von Schließung des Sterzinger Krankenhauses kann keine Rede sein“

„ Natürlich ist die Sorge um das Krankenhaus im Wipptal sehr hoch. Die Bevölkerung nimmt am Schicksal des Krankenhauses regen Anteil. ” — Dr. Michael Engl, Leiter Krankenhaus Sterzing

Dr. Michael Engl: Dieses Thema ist ein mediales Sommerloch, das gestopft wird.Engl: Absolut gar nichts, im Gegenteil. Die Maßnahmen, die vorgesehen sind, zielen vielmehr darauf, den Standort des Krankenhauses Sterzing zu stärken und als Grundversorgungskrankenhaus abzusichern.Engl: Offensichtlich. Sonst kann ich mir nicht erklären, warum diese Meldungen so aufgebauscht werden. Natürlich ist die Sorge um das Krankenhaus im Wipptal sehr hoch. Die Bevölkerung nimmt am Schicksal des Krankenhauses regen Anteil.Engl: Das ist sicherlich der Fall, wobei die aktuelle Situation eine ganz andere ist.Engl: Wir haben die eindeutige politische Willensbekundung für den Erhalt der kleinen, peripheren Krankenhäuser. Vonseiten des Sanitätsbetriebs gibt es überhaupt keine Pläne, das Leistungsprofil des Sterzinger Krankenhauses zu ändern, ganz im Gegenteil. Wir versuchen das so zu zementieren, dass wir eine nachhaltige, langfristige Lösung haben.Engl: Das stimmt. Natürlich ist es mit dem aktuellen Personalmangel im Sanitätsbereich nicht einfach, alle Leistungen aufrechtzuerhalten, aber das ist nicht nur in Sterzing der Fall.Engl: Dieses Primariat wird nicht von Sterzing abgezogen, das Chirurgie-Primariat wird mit Brixen zusammengelegt. Damit erhöht sich sogar die Attraktivität für Chirurgen und sinkt nicht, wie manche sagen.Engl: Die chirurgischen Möglichkeiten in Sterzing sind eingeschränkt, da man keine onkologischen Operationen vornehmen darf. Wenn man diese Abteilungen nun mit Brixen zusammenlegt, dann können Fachärzte für Chirurgie auch größere Operationen machen. Das erhöht die Attraktivität für Ärzte massiv. Gleichzeitig wird in Sterzing ein neues Primariat für Orthopädie und Traumatologie geschaffen. Aber natürlich muss man die personellen Ressourcen schaffen, dass die Versorgung am Krankenhaus Sterzing wie bisher gewährleistet wird. Dafür braucht es eine strukturelle Anpassung.Engl: Das ist der Sinn der Umstrukturierung und Neu-Organisation, dass die Versorgung wie bisher garantiert werden kann. Von einer Schließung des Krankenhauses Sterzing kann jedenfalls überhaupt keine Rede sein, im Gegenteil.Engl: Nein. Bei der Neuro-Reha geht es darum, ein Netzwerk aufzubauen. Es nützt niemanden etwas, wenn ein Patient einen neurochirurgischen Eingriff hat und eine neurologische Rehabilitation braucht, die relativ früh beginnen sollte und kein Platz ist. Daher ist man dabei ein Netzwerk aufzubauen, dass notwendige Behandlungen frühzeitig begonnen werden können. Von einer Übersiedlung nach Bozen kann aber keine Rede sein.