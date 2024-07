EU-Abgeordnete fordern Stimmentzug für Ungarn

Kritik an selbsternannten „Friedensmissionen“

„Machtmissbrauch“

Der ungarische Premier Viktor Orban, dessen Land seit 1. Juli turnusmäßig den Ratsvorsitz in der EU innehat, habe „die Rolle der Ratspräsidentschaft ausgenutzt und missbraucht“.Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und Parlamentspräsidentin Roberta Metsola werden aufgefordert, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, Ungarn das Stimmrecht zu entziehen.Dies könnte im Rahmen des gegen das Land laufenden Artikel-7-Verfahrens erfolgen, welches wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit vor mehren Jahren eingeleitet wurde.Der Brief kritisiert die zahlreichen selbsternannten „Friedensmissionen“ des ungarischen Premiers seit Anfang Juli, insbesondere bei Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Peking.Er habe dabei „seine Befugnisse absichtlich falsch“ dargestellt und „bewusst den Eindruck erweckt, er handle im Namen der gesamten EU“. Darüber hinaus untergrabe Orbán aktiv gemeinsame EU-Positionen, beispielsweise bezüglich eines Waffenstillstands in der Ukraine.In Anbetracht dieses „Machtmissbrauchs“ werden die EU-Spitzen zu „entschiedenen Maßnahmen“ aufgefordert. „Bloße verbale Verurteilungen“ zeigten „keine Wirkung“. Ungarn ist derzeit das einzige Land, gegen das noch ein Artikel-7-Verfahren läuft. Jenes gegen Polen wurde im Juni wegen ausreichender Reformfortschritte eingestellt.Bisher kam es in diesen Verfahren noch nie soweit, dass einem EU-Land sein Stimmrecht entzogen wurde. Voraussetzung für einen Stimmrechtsentzug ist nämlich ein einstimmiger Beschluss der restlichen Mitgliedsstaaten.