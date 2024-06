EU-Wahl wird in 5 Ländern fortgesetzt

In Italien tritt Premierministerin Giorgia Meloni selbst als Spitzenkandidatin ihrer postfaschistischen Regierungspartei Fratelli d'Italia (FdI - Brüder Italiens) an. Anders als in den Niederlanden, die am Donnerstag den Auftakt zur EU-Wahl machten, sind in den Ländern, die am Samstag wählen, keine Exit-Polls vorgesehen.Etwa 360 Millionen Europäer dürfen bis zum Sonntag die 720 Abgeordneten des Europa-Parlaments wählen. Der größte Teil wählt am Sonntag, dazu gehört auch Österreich. In Österreich werden 20 Europaabgeordnete gewählt, um einer mehr als bisher. Umfragen sagen den rechten Parteien Stimmengewinne voraus.