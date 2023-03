Facharzt: Wer Südtirol früher verlässt, muss Geld zurückzahlen

„Haben den vollen Betrag plus Zinsen zurückgefordert“

Darauf läuft ein vom Landesgericht vorgeschlagener Vergleich hinaus, der am Dienstag die Landesregierung beschäftigt hat. Anlass für das gerichtliche Verfahren war ein Fahrarzt, der seine Facharztausbildung in Südtirol absolviert hat.Laut Landesgesetz ist für die meist auf 5 bis 6 Jahre ausgerichtete Ausbildungszeit ein Landesstipendium von damals 1700 Euro vorgesehen. Nimmt jemand das Stipendium in Anspruch, verpflichtet er sich gleichzeitig, innerhalb der 10 Jahre nach Abschluss der Facharztausbildung 5 Jahre in Südtirol als Facharzt zu arbeiten. Tut er das nicht, ist er per Abmachung mit dem Land verpflichtet, rund 75 Prozent der Stipendiumsumme zurückzuzahlen.Im konkreten Fall hatte der Arzt Südtirol 6 Monate nach seinem Dienstantritt im Sanitätsbetrieb wieder verlassen. „Wir als Land haben daraufhin den vollen Betrag plus Zinsen zurückgefordert“, so Gesundheitslandesrat Arno Kompatscher.Im Zuge des längeren Verfahrens habe das Landesgericht jetzt jedoch einen Vergleich vorgeschlagen, laut dem jene 6 Monate, die der Fahrarzt tatsächlich im Sanitätsbetrieb abgeleistet hat, mit 20 Prozent in Abzug zu bringen wären.Die Landesregierung hat am gestrigen Dienstag dem vorgeschlagenen Vergleich zugestimmt.