Fall Vallazza jetzt vor der SVP-Parteileitung

Zweites Thema: Wahlkampfspenden

Von der Parteispitze ist vorab nichts zu erfahren, aber wie aus Kreisen der Partei zu hören ist, dürfte der Gaderataler Abgeordnete all seine Parteiämter wieder zurückbekommen.Vallazza war vorgeworfen worden, die Wohnbauförderung bei der Ausweisung einer Zone für geförderten Wohnbau in Wengen ausgereizt zu haben, um einen Vorteil zu erlangen.Die Staatsanwaltschaft dürfte ihrerseits den Fall archivieren – und damit gebe es dann keinen Grund mehr für eine Suspendierung (als SVP-Ortsobmann von Wengen, Gadertaler Gebietsobmann, Mitglied der Pusterer Bezirks- sowie der Parteileitung), zumal auch keine öffentlichen Fördergelder geflossen seien, Vallazza zum damaligen Zeitpunkt kein Mandat inne hatte und das Vorgehen rund um die Mikrozone verbreitete Praxis gewesen sein dürfte.Bei einer tatsächlichen Archivierung durch die Staatsanwaltschaft stünde auch einer Wiederkandidatur Vallazzas nichts im Weg.Zweites Thema der Parteileitung wird die Spendenpraxis sein. „Es geht dabei um die künftige Regelung, denn über die Spenden von 2018 haben wir bereits alle umfassend informiert“, sagt dazu Parteiobmann Philipp Achammer. Konkret möchte er festschreiben, dass (Wahlkampf-)Spenden künftig nur mehr an die gesamte Partei gehen dürfen, nicht an einzelne Kandidaten.„Es sollte nicht sein, dass extern entschieden wird, für wen die Spenden eingesetzt werden“, findet Achammer. Denn das würde bedeuten, „dass bestimmte Gruppen immer mit Geld von außerhalb unterstützt werden und andere nie“.Wem Spenden zugute kommen sollen, das soll künftig innerhalb der Partei entschieden werden.