„Fernunterricht nur für ungeimpfte Schüler“

„Ich bin dafür, dass alle, die geimpft sind, im Klassenzimmer bleiben“, sagte Costa in einem Interview mit dem Sender SkyTg24 in Bezug auf jene Fälle, in denen es positive Coronafälle gibt.„Für diejenigen, die sich freiwillig gegen die Impfung entschieden haben, ist der Fernunterricht in Ordnung, aber angesichts einer Bevölkerung, die zu 80 Proent geimpft ist, bin ich der Meinung, dass die Anwesenheit in der Schule in jedem Fall gewährleistet sein sollte“, so der Unterstaatssekretär.Costa sagte auch, dass es richtig sei, über das Corona-Farbsystem der Regionen nachzudenken. Das Bild, das sich abzeichne, sei das einer zukünftigen „Erleichterung der Maßnahmen“, so Costa. „Wir stehen erst am Anfang dieses Prozesses.“

