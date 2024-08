Fitto soll EU-Kommissar werden

Aller Voraussicht nach wird Meloni die Managerin Simona Agnes als Präsidentin des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ernennen und somit einer Forderung der Forza Italia nachkommen. Giampaolo Rossi soll als Generaldirektor der TV- und Rundfunkanstalt bestätigt werden. Nach der Besetzung der Führungsspitze sollen dann die Chefredakteure der Rai-Tagesschauen ernannt werden.Nach der Sommerpause nimmt die Regierung Meloni die Verhandlungen mit Brüssel für die Ernennung des italienischen EU-Kommissars auf. Premierministerin Meloni fühlte sich zuletzt bei den großen Personalentscheidungen in der EU übergangen.Deshalb fordert sie nun für Italien ein herausgehobenes Amt in der Kommission. Dafür kommt wohl niemand wirklich infrage außer Europaminister Raffaele Fitto, der auch in Brüssel einen tadellosen Ruf genießt. Angeblich hat Meloni zum Namen Fittos, der wie die Premierministerin aus den Reihen der „Fratelli d´Italia“ kommt, aus Brüssel ermutigende Signale erhalten.