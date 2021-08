Flächendeckende Nasenflügeltests zum Schulbeginn

Die Südtiroler Landesregierung hat entschieden, zum Start des neuen Schuljahrs flächendeckende Corona-Screenings an Südtirols Schulen durchzuführen.„Damit wollen wir uns einen Überblick über das Infektionsgeschehen nach den Sommerferien verschaffen und gegebenenfalls frühzeitig eingreifen - die oberste Priorität bleibt es, den Präsenzunterricht aufrecht zu halten“, erklärte Landeshauptmann Arno Kompatscher auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung der Landesregierung.Für das Screening kommen staatlich zugelassene Nasenflügeltests zum Einsatz. Die Schüler sollen auf freiwilliger Basis 2 mal pro Woche – zunächst für die ersten 4 Schulwochen – getestet werden.Im Falle eines positiven Tests werden Kontrolltests in Form eines Antigen- und PCR-Tests durchgeführt und gegebenenfalls die Quarantänemaßnahmen ergriffen.Damit geht das Land Südtirol einen Schritt weiter als von der Regierung in Rom vorgesehen: In Italien sollen Speicheltests an Schulen nur stichprobenartig durchgeführt werden, zunächst nur in der Pilotregion Latium erst später auf dem restlichen Staatsgebiet. „Mit den flächendeckenden Tests wollen wir besonders zum Schulbeginn ein erhöhtes Maß an Sicherheit garantieren“, so Kompatscher.

