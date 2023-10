Frauen in Südtirol verdienen 16 Prozent weniger

Auch bei Renten schneiden Frauen schlechter ab

Familienarbeit bleibt klar Domäne der Frauen

„Geschlechtergleichheit“ erst in über 100 Jahren

Vergleicht man nicht nur die Vollzeitbeschäftigten, sondern auch die Teilzeit-Arbeitsverhältnisse, dann ergibt sich sogar noch eine größere Ungleichheit: In der Privatwirtschaft verdienen Männer laut dem Landesstatistikinstitut ASTAT durchschnittlich 118,36 Euro pro Tag brutto und Frauen 83,65 Euro.Im öffentlichen Dienst hingegen erhalten Frauen durchschnittlich 112,33 Euro pro Tag brutto – die Männer hingegen 157,28 Euro.Dieses ungleiche Verhältnis setzt sich dann auch bei den Renten fort: Zwar sind 51,7 Prozent der Rentenbeziehenden in Südtirol Frauen und 48,3 Prozent Männer. Die Frauen erhalten aber nur 42,4 Prozent des gesamten Südtiroler Renteneinkommens – die Männer streichen hingegen 57,6 Prozent ein. Das mittlere Renteneinkommen bei den Männern beträgt 22.210 Euro, jenes der Frauen hingegen „nur“ 14.613 Euro.Bei der Betreuung der Kinder ist in Südtirol laut Gender-Bericht vieles „beim Alten“ geblieben: Mütter kümmern sich hauptsächlich um die Kinder, wenn sie krank sind. Sie ziehen die Kinder an, bringen sie in Kindergarten und Schule, helfen ihnen bei den Hausaufgaben und bringen sie auch zu außerschulischen Freizeitaktivitäten. Zwar helfen da auch die Väter mit, die allermeiste Arbeit bleibt aber nach wie vor bei den Müttern.„Die Zahlen ändern sich nur sehr langsam und auch in den Köpfen findet nur langsam ein Umdenken statt“, bemängelt die Vorsitzende des Landesbeirats für Chancengleichheit, Ulrike Oberhammer. Wichtig sei der Ausbau der Kinderbetreuung. Und dass auch die Männer vermehrt „ihren Teil“ leisten. Bis zu einer „Geschlechtergleichheit“ könne es wohl noch über 100 Jahre dauern.