Freude über Schengen-Einigung mit Bulgarien und Rumänien

Die EU-Länder hatten sich am Samstag darauf verständigt, den Schengen-Raum auf Bulgarien und Rumänien auszuweiten, wie die spanische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte.Die Beratungen über die Aufhebung der Kontrollen an den Landgrenzen würden 2024 fortgesetzt. „Dies ist für beide Länder und für den Schengen-Raum insgesamt ein wichtiger Schritt nach vorn“, erklärte von der Leyen. „Meine Glückwünsche an Bulgarien und Rumänien: Diese große Errungenschaft ist das Ergebnis Ihrer harten Arbeit, Ihres Engagements und Ihrer Beharrlichkeit.“ Ein erweiterter Schengen-Raum werde die EU sowohl intern als auch weltweit stärken.