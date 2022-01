Gebhard: „Wir haben Mattarella gewählt“

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Seit Montag findet in Rom täglich ein Wahlgang statt, um den Nachfolger des amtierenden Staatspräsidenten Sergio Mattarella zu finden – bislang ohne Erfolg. So konnten sich die großen Parteien nicht auf einen Kandidaten einigen.„Vielleicht einigen sich die Parteien in der Nacht auf Freitag auf einen Kandidaten“, sagt die SVP-Kammerabgeordnete Renate Gebhard zu STOL. Dann könnte bei der Wahl am Freitag ein neuer Staatspräsident oder eine neue Staatspräsidentin feststehen. Gut möglich sei aber auch, dass sich das Ganze noch in die Länge ziehe.Bei den bisherigen 4 Wahlgängen in den letzten Tagen haben die meisten Parteien angekündigt, weiße Stimmzettel abzugeben und haben dies auch getan. Andere Parteien und Gruppierungen haben wiederum Kandidaten gewählt, in die sie große Hoffnungen setzen. So auch die Kammerabgeordneten der SVP: „Wir haben Sergio Mattarella gewählt“, sagt Gebhard.Dies einerseits als Zeichen der Wertschätzung und des Vertrauens, das man dem aktuellen Staatspräsidenten entgegenbringe. Andererseits aber auch als Appell, seinen bisherigen Standpunkt zu überdenken: „Eine weitere Amtszeit von Mattarella würde politische Stabilität und Kontinuität gewährleisten“, so Gebhard. Bislang habe Mattarella aber stets betont, nicht noch einmal kandidieren zu wollen.Was den amtierenden Ministerpräsidenten Mario Draghi anbelangt, der auch hoch im Kurs steht, neuer Staatspräsident zu werden, sagt Gebhard: „Wichtig ist, dass uns Draghi erhalten bleibt, ob als Minister- oder als Staatspräsident.“ Draghi sei eine immens wichtige Person für die italienische Politik und auch für Europa.Was aber, wenn Draghi Staatspräsident wird, wer wird dann Ministerpräsident? „Ich wäre erfreut, wenn eine Frau Ministerpräsidentin werden würde“, sagt Gebhard. Oder aber, wenn eine Frau Staatspräsidentin würde. „Ich glaube, dass es höchst an der Zeit wäre.“Und wer wäre die geeignete Kandidatin für diesen Posten? „Zum Beispiel Elisabetta Belloni oder Marta Cartabia.“

sor