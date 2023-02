Gegen Schocketiketten auf Weinflaschen – Unterstützung von anderen Ländern

Francesco Lollobrigida, Italiens Agrarminister, wehrt sich gegen Schocketiketten auf Weinflaschen. - Foto: © ANSA / FABIO CIMAGLIA

Nach Frankreich und Spanien wollen auch Griechenland, Kroatien und Portugal die Kampagne des Ministers unterstützen. Dänemark, Ungarn, die Tschechische Republik und die Slowakei teilen ebenfalls die italienischen Ansichten.Lollbrigida beabsichtigt, an die EU-Kommission zu schreiben und auf die Widersprüche in der Position Irlands hinzuweisen, das Schocketiketten auf Weinflaschen zulassen will.Der Landwirtschaftsausschuss der Abgeordnetenkammer in Rom prüft indes einen Antrag der Parlamentarierin Maria Cristina Caretta (Fdi), der einen Gang zum Europäischen Gerichtshofs gegen die Schock-Etiketten vorsieht.Die Verbände der italienischen Weinproduzenten Federdoc, Federvini und Unione italiana vini (Uiv) hoben die Notwendigkeit hervor, dass sich Italien gegen ein „prohibitionistisches Abdriften“ gegen Weinkonsum in Europa wehre.