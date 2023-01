Gegen Warn-Etiketten auf Weinflaschen

„Die Vorstellung, den Alkoholkonsum durch Warnetiketten zu reduzieren, ist oberflächlich“

Gegen Schock-Etiketten vorgehen

Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida und die Konferenz der italienischen Regionen schließen sich zusammen, um EU-Pläne zur Einführung von Warnetiketten auf Weinflaschen zu bekämpfen.„Wir sind die ersten Weinproduzenten der Welt. Das ist unsere Exzellenz und die Konferenz der Regionen will sie verteidigen, um Schäden für die Produktion und das internationale Image unserer Unternehmen zu vermeiden“, so Lollobrigida.„Wir müssen den Missbrauch der Etikettierung unserer Weine bekämpfen“, sagte der Präsident der Konferenz der Regionen, Massimiliano Fedriga, im Hinblick auf die von der EU unterstützte Entscheidung Irlands, Schock-Etiketten auf Weinflaschen anzubringen, die auf die Gesundheitsschäden des Alkoholkonsums hinweisen.„Die Vorstellung, den Alkoholkonsum durch Warnetiketten zu reduzieren, ist oberflächlich. Auf diese Weise stellen wir die Qualität unserer Weine mit allgemeinen und irreführenden Botschaften in Frage. So riskieren wir, nicht richtig über den Gesundheitsschutz zu informieren und einem herausragenden Sektor der italienischen Produktion Schaden zuzufügen“, so Fedriga, der Präsident der Region Friaul Julisch Venetien ist.Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida will mit Gesundheitsminister Orazio Schillaci Schritte in Brüssel unternehmen, um gegen die Schock-Etiketten vorzugehen. In die Aktion sollen Frankreich und Spanien eingebunden werden, die ebenfalls starke Weinproduzenten sind.In Südtirol sprach sich das Forum Prävention für Warnhinweise auf Alkoholprodukten aus (Hier lesen Sie mehr dazu).