Gehaltserhöhung! So viel verdient Italiens Ministerpräsident(in)

Von der einfachen Arbeiterfamilie in die Abgeordnetenkammer, und von dort an die Spitze der Regierung: Italiens höchstwahrscheinlich neue Ministerpräsidentin Giorgia Meloni legt eine steile Karriere hin. Auch mit ihrem Gehalt geht es demnächst noch einmal aufwärts. Allerdings nicht so steil, wie viele vermuten.