Genehmigungsverfahren für private Fischzucht vereinfacht und verkürzt

„Weg vom Antrag zum Beginn der Tätigkeit war beschwerlich“

„In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass bei Privaten großes Interesse für die Fischzucht besteht. Aufwendige Landesgenehmigungsverfahren haben aber bis dato neue Fischzuchtprojekte immer wieder behindert, bzw. verzögert. Das jetzt im II. Gesetzgebungsausschuss des Landtages gutgeheißene vereinfachte und verkürzte Genehmigungsverfahren ist ein wichtiger Schritt hin zur Aufwertung und zur Unterstützung der privaten Fischzucht im Land“, schreibt Sepp Noggler.Die 3 bäuerlichen Abgeordneten hatten vor kurzem mit einem entsprechenden Antrag im Landtag die Landesregierung aufgefordert, mit gezielten Maßnahmen die private Fischzucht in Südtirol zu fördern und zu unterstützen.„Allein der Weg vom Antrag für ein Fischzuchtprojekt bis hin zum Beginn der Tätigkeit war in Südtirol bisher langwierig und beschwerlich. Das Projekt musste sowohl ein Wasserrechtsverfahren positiv durchlaufen als auch durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung positiv begutachtet werden. Dazu waren bisher übermäßig viele Schritte mit einem beträchtlichen Zeitaufwand erforderlich“, erklären Vallazza und Locher.Sepp Noggler: „Nun wird sich dies ändern. Neue Anträge müssen nach definitiver Genehmigung des neuen Gesetzespassuses durch den Südtiroler Landtag zwar weiterhin das Wasserrechtsverfahren durchlaufen, die Begutachtung durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung entfällt jedoch, und damit gelangen Antragsteller bei positivem Abschluss des Verfahrens wesentlich schneller zur erforderlichen Genehmigung.“Zudem könne Südtirol rascher an den von der Europäischen Union bereitgestellten und vom Staat ausbezahlten Fördergeldern in Höhe von 700.000 Euro teilnehmen, zeigt sich Noggler zufrieden.„Wir sind davon überzeugt, dass Fischzucht ein attraktiver Zuerwerbszweig auch für landwirtschaftliche Betriebe sein kann. Praxis-Beispiele einer gut funktionierenden Fischzucht in den Nachbarregionen und -provinzen beweisen dies seit geraumer Zeit“, betonen Noggler, Vallazza und Locher abschließend.