Gratis-Nasentest in mehr als 70 Vereinshäusern

Testen, testen, testen: Bei dieser Strategie gegen das Virus setzt das Land zum nächsten Kraftakt an. Nachdem die Nasentests in den Betrieben nicht möglich sind, sollen die Gemeinden landesweit bis zu 75 Gratis-Teststationen einrichten – geöffnet an 7 Tagen in der Woche und bis Ende des Sommers.