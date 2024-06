Gratisstrom für Krankenhäuser

Kostenlosen Strom öffentlichen Diensten zur Verfügung stellen

„Qualität der Versorgung in Krankenhäusern weiter verbessern“

Laut Artikel 13 des Autonomiestatuts sind die Inhaber großer Wasserableitungen dazu verpflichtet, dem Land für jedes Kilowatt konzessionierter mittlerer Nennleistung jährlich unentgeltlich Strom zu liefern. Im vergangenen Dezember genehmigte die Landesregierung den „Plan für die Bestimmung der unentgeltlichen elektrischen Energie 2024-2026“, der von der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz ausgearbeitet wurde.Dieser sieht vor, dass die dem Land zustehende kostenlose Energie vom Land selbst genutzt bzw. an Betreiber öffentlicher Dienste verteilt wird. Die Umsetzung des Plans erfolgt stufenweise in den Jahren 2024 bis 2026.Am Dienstag erfolgte nun der erste konkrete Schritt in diese Richtung: In Anwesenheit der Landesräte für Energie Peter Brunner und für Gesundheit Hubert Messner wurden 2 Abkommen unterzeichnet: das Abkommen zwischen dem Land und dem Konzessionär Alperia für die Energie-Bereitstellung, sowie die Vereinbarung zwischen dem Land und dem Sanitätsbetrieb, mit der die 7 Südtiroler Krankenhäuser (Bozen, Meran, Schlanders, Brixen, Sterzing, Bruneck, Innichen) in den Genuss dieser Energie kommen.„Unser Ziel ist es, dass der kostenlose Strom , den das Land erhält, wichtigen öffentlichen Diensten zur Verfügung gestellt wird“, erklärte der Energie-Landesrat Peter Brunner.Für Alperia-Generaldirektor Luis Amort ist das Abkommen von großer Bedeutung: „Über ein ganzes Jahr betrachtet wird Alperia die Kosten für die Stromversorgung von rund 47 Gigawattstunden übernehmen. Dies entspricht dem durchschnittlichen Jahresenergieverbrauch der Südtiroler Krankenhäuser.“„Die Einsparungen ermöglichen es uns, Mittel gezielter einzusetzen und so die Effizienz und Qualität der Versorgung in unseren Krankenhäusern weiter zu verbessern“, unterstrich der Gesundheits-Landesrat Hubert Messner. Das Abkommen sei ein Mehrwert für die Bevölkerung, letztlich profitiert davon indirekt jede Südtirolerin und jeder Südtiroler, meinte Sanitätsbetriebs Christian Kofler.