Grillo: „Ich habe versagt, ich habe ein Land ruiniert“

„Ich bin völlig verwirrt“

Kritik an „Verräter“ Di Maio

„Conte war der perfekte Politiker“

Der Co-Gründer der 5-Sterne-Bewegung Beppe Grillo hat ausgeschlossen, dass er wieder das Ruder der oppositionellen Gruppierung übernehmen könnte, die derzeit von Expremier Giuseppe Conte geführt wird. Er sei nicht in der Lage, eine Partei zu führen.„Ich habe versagt, ich habe ein Land ruiniert: Alle, die ich verflucht habe, sind in der Regierung“, sagte der 74-Jährige am Sonntagabend, der sich vom Starmoderator des TV-Kanals „Nove“, Fabio Fazio, im Rahmen der Sendung „Che tempo che fa“ interviewen ließ. Es war Grillos erstes TV-Interview seit 2014.„Ich bin völlig verwirrt“, sagte er, „ich bin nicht imstande eine politische Bewegung erfolgreich zu führen, ich bin nicht fähig“, sagte Grillo der scherzhaft hinzufügte: „Ich richte Schäden an, auch wenn ich allein zu Hause bin.“Der Komiker beklagte einen Verrat seitens des Ex-Chefs der 5-Sterne-Bewegung Luigi Di Maio. „Wir dachten nicht, dass er sich von der Macht einfangen lassen würde“, sagte Grillo. Di Maio, ehemaliger Außenminister zu Zeiten der 5-Sterne-Bewegung, ist im Mai zum Sonderbeauftragten der Europäischen Union für die Golfregion ernannt worden.Der 37-jährige Di Maio schloss aus, dass er wieder in die aktive Politik zurückwolle, nachdem die von ihm nach der Trennung von der 5-Sterne-Bewegung gegründete Partei „Impegno civico“ bei den Parlamentswahlen 2022 lediglich ein Prozent der Stimmen erobert hatte.Grillo sprach auch über Expremier Conte (5-Sterne-Bewegung), der Italien von 2018 bis 2021 regiert hatte, unter anderem in Zeiten der Corona-Pandemie. Conte war dank eines Abkommens aus Lega und 5-Sterne-Bewegung zum Regierungschef ernannt worden. Der 2018 noch unbekannte Rechtsanwalt Conte führte 2 Regierungen, bevor er zurücktreten musste, um den Weg für die Experten-Regierung von Ex-EZB-Chef Mario Draghi frei zu machen.„Conte kam von der Universität, er war ein Schriftsteller, ein Anwalt. Wenn er sprach, verstand man kaum etwas, er war der perfekte Politiker. Wenn man ihn jetzt sieht, ist er mehr mit dem Herzen dabei“, sagte Grillo, der zugleich die Lega-Senatorin und Staranwältin Giulia Bongiorno scharf im Fernsehen attackierte. Sie verteidigt in einem Prozess das mutmaßliche Opfer einer Gruppenvergewaltigung auf Sardinien, an der sich Grillos Sohn beteiligt haben soll.„Bongiorno ist Anwältin, die Präsidentin des Justizausschusses im Parlament und Senatorin der Liga, die vor dem Justizpalast Ansprachen hält, obwohl der Prozess hinter verschlossenen Türen stattfindet.... Das ist unangebracht“, beklagte sich Grillo.