Grüne: 300 Millionen Euro gehen an den Klimazielen 2040 vorbei

„Angesichts der gewaltigen Herausforderungen ist das vorliegende Programm eine herbe Enttäuschung“, schreiben die Grünen in einer Aussendung. Eine erste Analyse zeige auf, dass 260 Millionen Euro oder 80% der Gelder einen negativen oder bestenfalls neutralen Effekt auf Klima- und Biodiversitätsschutz haben. Lediglich 60 Millionen Euro oder 20% der Geldmittel hätten klimapositive Effekte. Genau umgekehrt hätte aber die Aufteilung der 300 Millionen Euro erfolgen müssen.Laut Klimaplan 2040 müssten bis zum Jahr 2030 der landwirtschaftliche Ausstoß an Methan um 30% und der Ausstoß an Lachgas um 50% reduziert werden. Beide Ziele sind mit dem vorliegenden Plan unerreichbar, denn der Schwerpunkt der finanzierten Maßnahmen liegt wie bisher auf Wettbewerbsfähigkeit und Intensivierung sowie Wachstum und Mechanisierung, so die Grünen weiter. Eine Reduzierung des Rinderbestandes um 30%, wie es im Klimaplan vorgesehen ist, suche man im Landwirtschaftsfonds vergeblich.Einziger Lichtblick im Landwirtschaftsfonds scheine das Ziel, den Biolandbau bis 2030 auf 25% der landwirtschaftlichen Flächen zu erhöhen. Dies entspräche einer Verdoppelung der heutigen Obstbaufläche oder einer Vervierfachung der Wiesenflächen. Dieses Ziel unterstützen die Grünen voll und ganz, mit den vorgesehenen 60 Millionen Euro sei es aber unerreichbar. „Landesrat Schuler hat mit diesem Programm die Chance für einen wirksamen Klima- und Biodiversitätsschutz leichtfertig vertan,“ schreiben Hanspeter Staffler, Brigitte Foppa und Riccardo Dello Sbarba abschließend.