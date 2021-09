Grüner Pass: Lega zieht Änderungsanträge zurück

Die Regierung Draghi wird sich nicht einer Vertrauensfrage in der Abgeordnetenkammer unterziehen, um das am 6. August in Kraft getretene Dekret zum Grünen Pass durchzusetzen. Die Lega zog ihre Änderungsanträge zum Dekret zurück, was die Regierung zum Verzicht auf das Vertrauensvotum bewog.