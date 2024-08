Hamas räumt Tötung von Geisel durch Bewacher ein

Noch 115 Geiseln, viele bereits tot

Die in Gaza festgehaltene Geisel sei von ihrem Bewacher umgebracht werden.Zwei weibliche Geiseln seien bei einem weiteren Vorfall schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Terroristen am Montagabend. Man habe eine Untersuchungskommission eingerichtet.Das Eingeständnis befeuerte Spekulationen, wonach mehrere der Hamas-Geiseln nicht mehr am Leben seien. Die Terroristen hatten bei ihrem Vorstoß auf israelisches Staatsgebiet am 7. Oktober mehr als 200 Geiseln verschleppt.Israel begann daraufhin eine Militäraktion zur Beendigung der Terrorherrschaft im Gazastreifen. Dabei sind bisher rund 40.000 Menschen ums Leben gekommen. Obwohl darunter auch zahlreiche Hamas-Spitzenvertreter sind, konnte die Terrororganisation nicht vernichtet werden.Nach israelischer Schätzung hält die Hamas noch 115 Geiseln im Gazastreifen, von denen viele bereits tot sein sollen.