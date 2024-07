Harris: Biden wird die Wahl gewinnen

Biden unter Druck

Biden isoliert sich derzeit

„Wir werden diese Wahl gewinnen“, sagte Harris in einem Telefonat mit wichtigen Parteispendern. „Wir wissen, welcher Kandidat bei dieser Wahl das amerikanische Volk an die erste Stelle setzt: Unser Präsident Joe Biden.“ Biden hatte kurz zuvor noch einmal erklärt, er werde weiterhin im Rennen um die US-Präsidentschaft bleiben.Nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person nahm Harris an dem Gespräch „auf direkten Wunsch von hochrangigen Beratern des Präsidenten“ teil. Die Großspender der Demokraten waren laut einer Reuters vorliegenden Kopie der Einladung zu einem 30-minütigen Briefing eingeladen worden, um „dringende neu entstandene Bedürfnisse zu diskutieren“.Biden steht unter wachsendem Druck von Parteispendern und aus seiner eigenen Partei, sich aus dem Rennen um die US-Präsidentschaft zurückzuziehen. In den vergangenen Tagen war die Zahl derer stetig angestiegen, die Bidens körperliche und geistige Verfassung für eine Kandidatur und seine Siegeschancen zum Teil auch öffentlich infrage gestellt hatten. Mehr als 30 demokratische Senatoren und Abgeordnete des Repräsentantenhauses haben sich öffentlich für einen Rückzug Bidens ausgesprochen.Nach Angaben von Insidern haben mehrere große Parteispender der Demokraten angedeutet, sie könnten ihre Gelder zurückhalten, wenn Biden weiterhin im Präsidentschaftsrennen bleibe. US-Vizepräsidentin Harris ist als ein möglicher Ersatz Bidens im Gespräch.Der Amtsinhaber, der sich derzeit wegen einer Corona-Infektion isoliert und nicht öffentlich auftritt, gibt sich nach außen hin bis dato unbeeindruckt von der parteiinternen Rebellion und hat für die kommende Woche seine Rückkehr auf die Wahlkampf-Bühne angekündigt. US-Medien zufolge schließt der 81-Jährige angesichts des enormen Widerstandes in den eigenen Reihen insgeheim einen Rückzug aber nicht mehr kategorisch aus.