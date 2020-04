Heimatbund spendet Schutzvisiere an Ärzte und Pflegepersonal

Wie der Obmann des Heimatbundes, Roland Lang, in einer Mitteilung am Freitag bestätigt, wird die Schutzausrüstung kostenlos an Mitarbeiter im Gesundheitswesen verteilt.„Die Schutzvisiere sind – gemeinsam mit anderer Ausrüstung – auch dazu geeignet, vor einer Tröpfchenübertragung der Coronaviren zu schützen“, heißt es in der Mitteilung. Auch seien die Schutzvisiere abwaschbar und wiederverwendbar.

pm/zor