HGV erfreut: Kontingent für saisonal beschäftigte Nicht-EU-Bürger genehmigt

„Auch wenn wir dieses Dekret Anfang Dezember benötigt hätten, damit die betroffenen Betriebe rechtzeitig zum Start der Wintersaison ihre bewährten und langjährigen saisonalen Mitarbeiter aus den Nicht-EU-Ländern beschäftigen hätten können, so können diese Betriebe nun doch mit ihrem bewährten und erfahrenen Stammpersonal für diese Wintersaison rechnen“, sagt HGV-Präsident Manfred Pinzger.Er dankt Senator Dieter Steger, welcher sich beim zuständigen Ministerium in Rom, in enger Abstimmung mit der Federalberghi in Rom, für die Genehmigung dieses Dekretes erfolgreich eingesetzt hat. Die betroffenen Gastbetriebe können die entsprechenden Ansuchen um Beschäftigung von Nicht-EU-Bürgern mit Beginn des kommenden Jahres einreichen, schreibt der HGV abschließend in der Presseaussendung.

stol