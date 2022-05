Homeoffice und Masken: Diese Coronaregeln sind verlängert worden

Mit dem 1. Mai hat Italien die Maskenpflicht deutlich gelockert – auch in Innenräumen. Für den Arbeitsplatz gab es zunächst eine Empfehlung zum Tragen der Maske, diese wurde am Mittwoch aber in eine Pflicht umgewandelt. Wie berichtet, besteht die Maskenpflicht am Arbeitsplatz nun auf jeden Fall bis Ende Juni. Ebenso gilt die Maskenpflicht in Bussen, Zügen und Theatern bis Mitte Juni.Die vereinfachten Modalitäten für das Smart Working wurden von der italienischen Regierung bis zum 31. August verlängert: Damit besteht also weiterhin die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten, wenn dies vom Arbeitgeber vorgesehen ist.Ein Recht auf Smart Working haben hingegen bis zum 31. Juli Arbeitnehmer, die einem besonderen Risiko ausgesetzt sind oder Arbeitnehmer im Privatsektor, die ein Kind unter 14-Jahren versorgen müssen und deren Arbeit von zu Hause aus erledigt werden kann.Bis zum 30. Juni haben dagegen Arbeitnehmer, die als Risikopatienten gelten, Anspruch auf das Homeoffice. Wenn die Tätigkeit nicht im Rahmen des Smart Working ausgeübt werden kann, können diese Arbeitnehmer, unabhängig davon, ob es sich um den privaten oder den öffentlichen Sektor handelt, eine Freistellung von der Arbeit in Anspruch nehmen, die als Krankenhausaufenthalt behandelt wird und nicht auf den Ausgleichszeitraum angerechnet werden kann.Ebenfalls verlängert wird die Erstattung für private Arbeitgeber, deren Angestellte mit erhöhtem Risiko einer schweren Covid-Erkrankung der Arbeit fernbleiben, weil ihre Tätigkeit nicht im Homeoffice ausgeübt werden kann. Die Erstattung beträgt wie in den Jahren 2020 und 2021 pauschal 600 Euro und wird auf Antrag des Arbeitgebers ausbezahlt.Privat angestellte Eltern eines schwerbehinderten Kindes haben bis zum 30. Juni das Recht von zu Hause aus zu arbeiten.