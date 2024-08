„Ich bin wieder aufgetaucht“ – Meloni meldet sich zurück

Ministerratssitzung am Freitag

„Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, mich ein wenig auszuruhen, neue Energie zu tanken und Zeit mit meiner Tochter zu verbringen“, sagte die Ministerpräsidentin und erklärte, sie sei bereit, ihre Arbeit „mit noch größerer Entschlossenheit“ fortzusetzen. Medien hatten sich zuletzt über ein rätselhaftes Verschwinden der Premierministerin mokiert. Sie hatte das Urlaubsressort im apulischen Ceglie Messapica, wo sie die Augustferien verbrachte, in der Nacht zum 22. August verlassen, seitdem gab es keine Nachricht mehr von der Chefin der Fratelli d´Italia.„Ist es normal, dass wir nicht wissen, wo die Ministerpräsidentin ist?“, hatten einige oppositionelle Politiker kritisiert. Daraufhin kam die Antwort des Stabes der Premierministerin: „Meloni ist in Italien und immer erreichbar.“Als erste Maßnahme berief die Regierungschefin gestern eine Ministerratssitzung am Freitag ein. Am selben Tag ist ein Gipfeltreffen der Regierungskoalition geplant, bei dem Meloni die beiden Vizepremiers Matteo Salvini und Antonio Tajani treffen wird. Dabei soll die Regierungsagenda für die Herbstmonate besprochen werden. Wichtigstes Anliegen des Mitte-rechts-Kabinetts ist vor Ende September die Verabschiedung des Haushaltsgesetzes 2025, das vermutlich Maßnahmen im Wert von 25 Milliarden Euro enthalten wird.Aller Voraussicht nach wird Meloni in den nächsten Tagen die Managerin Simona Agnes als Präsidentin des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ernennen und somit einer Forderung der Forza Italia nachkommen. Giampaolo Rossi hingegen soll als Generaldirektor der TV- und Rundfunkanstalt bestätigt werden.Meloni muss auch die Verhandlungen mit Brüssel für die Ernennung des italienischen EU-Kommissars aufnehmen. Ein weiteres Thema, mit dem sich die Regierung befassen wird, ist die Pensionsreform. Das Kabinett denkt an Maßnahmen, um Frühpensionierungen einzuschränken und die Italiener länger am Arbeitsplatz zu halten.